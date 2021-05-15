Третьяк надеется, что защитники из НХЛ помогут вратарям сборной России на чемпионате мира

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду на то, что защитники сборной России из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сумеют помочь вратарям на чемпионате мира. Об этом он рассказал ТАСС.

Во время завершившихся Чешских игр в каждом из трех матчей сборной России играли разные вратари - Александр Самонов, Иван Бочаров и Иван Федотов. Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча с чехами (0:4) сообщил, что россияне оставят свободным место в заявке на чемпионат мира для вратаря.

"Из позитива - мы выиграли Евротур. Мы посмотрели игроков на всех позициях, - сказал Третьяк. - Очень важно было, что прошли Чешские игры, поскольку мы посмотрели на свои ошибки в обороне и вратарской линии. Сейчас сделаем выводы, привлечем защитников из НХЛ".

В сборной России среди игроков обороны из НХЛ сыграют Владислав Гавриков ("Коламбус"), Артем Зуб ("Оттава"), Никита Нестеров ("Калгари") и Иван Задоров ("Чикаго").

"Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Все-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба - это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжелым", - отметил Третьяк.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.