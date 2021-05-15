Ватутин: качество игры баскетболистов ЦСКА перед серией с "Зенитом" вызывает тревогу

ЦСКА победил "Нижний Новгород" со счетом 79:75 в третьем матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. Счет в серии до двух побед стал 2-1, соперником армейцев в полуфинальной серии до трех побед станет петербургский "Зенит". Другую пару полуфиналистов составили краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС.

"У "Нижнего" великолепная команда, не первый год [тренер Зоран] Лукич делает боеспособный коллектив, и перед ними всеми можно снять шляпу, что навязали нам такую борьбу, - сказал Ватутин. - О "Финале четырех" не думаем, но если бы мы вылетели из плей-офф Единой лиги ВТБ и не имели бы игровой практики перед Евролигой - это было бы однозначно в минус нам. Завтра будет год, как с нами нет нашего доктора Романа Абжалилова, и проигрывать сегодня мы не имели морального права. Это хорошая победа в память о нем".

"В понедельник мы летим в Петербург на матч с "Зенитом" - понятно, что мы встревожены качеством игры, но об этом пусть тренерский штаб думает", - сказал Ватутин.

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса. Лучшим результатом "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ является второе место в сезоне-2013/14.