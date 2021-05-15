Определен предварительный состав российской команды на чемпионат мира по хоккею

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб российской национальной команды назвал имена 26 хоккеистов, вошедших в состав сборной на чемпионат мира в Риге. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Состав сборной России выглядит следующим образом: вратари - Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА); защитники - Артем Зуб ("Оттава", НХЛ), Иван Проворов ("Филадельфия", НХЛ), Владислав Гавриков ("Коламбус", НХЛ), Никита Нестеров ("Калгари", НХЛ), Григорий Дронов ("Металлург"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"); нападающие - Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все - СКА), Сергей Толчинский ("Авангард"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Михаил Григоренко ("Коламбус", НХЛ), Александр Барабанов ("Сан-Хосе", НХЛ).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что оставит два места в заявке для одного вратаря и одного нападающего. В заявку на чемпионат мира можно включить 28 хоккеистов. Поедут в Ригу, но будут тренироваться по индивидуальной программе вратарь Иван Бочаров ("Динамо"), а также нападающие Кирилл Марченко (СКА), Илья Сафонов ("Ак Барс") и Василий Подколзин (СКА). Они будут находиться на карантине.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступят в Риге под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.