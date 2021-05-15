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Футбол в Англии

"Лестер" победил "Челси" и впервые в истории завоевал Кубок Англии по футболу

"Лестер" впервые вышел в финал турнира с 1969 года
Футболист "Лестера" Джейми Варди EPA-EFE/Matthew Childs
Описание
Футболист "Лестера" Джейми Варди
© EPA-EFE/Matthew Childs

ТАСС, 15 мая. Футболисты "Лестера" обыграли лондонский "Челси" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в присутствии 21 тыс. зрителей.

Гол на 63-й минуте встречи забил бельгийский полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс. На 89-й минуте главный арбитр матча Майкл Оливер после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол защитника "Челси" Маркоса Алонсо, зафиксировав положение вне игры.

"Лестер" впервые вышел в финал Кубка Англии с 1969 года, ранее клуб трижды добивался этого результата и каждый раз проигрывал. "Челси" второй год подряд играл в финальном матче турнира. Восемь раз клуб из Лондона становился обладателем Кубка Англии, в последний раз - в 2018 году.

Кубок Англии существует с 1871 года и является старейшим футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит лондонскому "Арсеналу" (14).

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