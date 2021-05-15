Кержаков покинет пост главного тренера футбольного клуба "Томь"

"Томь" заняла 18-е место по итогам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и не сумела сохранить прописку во втором по силе дивизионе чемпионата России.

"Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду. Я лишь хочу сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам. Хочется сказать огромное спасибо Сергею Анатольевичу Жвачкину (губернатору Томской области и президенту клуба - прим. ТАСС) за то, что доверил мне принять команду. Это был мой первый опыт в большом профессиональном футболе", - отметил Кержаков.

"Я считаю, что можно оценить себя в большей степени после сборов. Команда, к сожалению, находилась на последнем месте, и очень мало кто верил тогда, что мы сможем до конца бороться, но самое главное, я благодарен ребятам, я сейчас это сказал им в раздевалке. Я почувствовал, что такое настоящая команда, у меня было время сравнить "до" и "после". После сборов - это была настоящая команда, настоящий коллектив единомышленников, который будет всегда отдаваться игре, всегда будут переживать за результат, всегда будут делать максимум того, чтобы достичь желаемого результата", - добавил он.

Кержаков подчеркнул, что его футболисты сделали все что могли для сохранения прописки в ФНЛ. "То, что в весенней части чемпионата спустя 16 игр мы находимся где-то в восьмерке, это и отображает настоящую силу команды", - заключил тренер.

Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за "Зенит" (2001-2006; 2010-2017 гг.), в составе которого провел 386 игр и забил 162 гола, три раза выигрывал чемпионат страны, становился обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок России. С 2006 по 2008 год российский нападающий выступал за испанскую "Севилью", в составе которой стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка Испании, а также выиграл Суперкубок Испании. В 2008 году нападающий перешел в московское "Динамо", с которым завоевал бронзовые медали чемпионата России 2009 года; в 2016 году на правах аренды выступал за швейцарский "Цюрих".