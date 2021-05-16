Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон" на старте плей-офф НХЛ

ТАСС, 16 мая. "Вашингтон" на своем льду обыграл "Бостон" в овертайме со счетом 3:2 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард Александр Овечкин.

У "Вашингтона" отличились Том Уилсон (7-я минута), Бренден Диллон (29) и Ник Дауд (65). В составе "Бостона" голы на счету Джейка Дебраска (14) и Ника Ритчи (37).

По ходу первого периода травму получил вратарь "Вашингтона" Витек Ванечек, его заменил 39-летний Крэйг Андерсон, сыгравший в плей-офф впервые с 2017 года, когда он защищал ворота "Оттавы". Нападающий Энтони Манта, перебравшийся в "Вашингтон" по ходу сезона из "Детройта", отметился передачей, набрав первое очко в первом в карьере матче в плей-офф.