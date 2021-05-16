Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон" на старте плей-офф НХЛ

ТАСС, 16 мая. "Вашингтон" на своем льду обыграл "Бостон" в овертайме со счетом 3:2 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард Александр Овечкин.
У "Вашингтона" отличились Том Уилсон (7-я минута), Бренден Диллон (29) и Ник Дауд (65). В составе "Бостона" голы на счету Джейка Дебраска (14) и Ника Ритчи (37).
По ходу первого периода травму получил вратарь "Вашингтона" Витек Ванечек, его заменил 39-летний Крэйг Андерсон, сыгравший в плей-офф впервые с 2017 года, когда он защищал ворота "Оттавы". Нападающий Энтони Манта, перебравшийся в "Вашингтон" по ходу сезона из "Детройта", отметился передачей, набрав первое очко в первом в карьере матче в плей-офф.
44-летний словацкий защитник "Вашингтона" Здено Хара провел матч против "Бостона", в котором выступал на протяжении 14 лет и был капитаном команды до перехода в "Кэпиталз" перед текущим сезоном.
Игру пропустили российские игроки "Вашингтона" вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов, продолжающий находиться в ковид-протоколе лиги.
"Вашингтон" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра состоится 18 мая (начало - 02:30 мск). По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" занял второе место в таблице Восточного дивизиона, "Бостон" - третье. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.