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НХЛ

Овечкин прокомментировал победу "Вашингтона" в первом матче плей-офф НХЛ

Столичный клуб выиграл в овертайме со счетом 3:2, россиянин отметился результативной передачей
Александр Овечкин AP Photo/Alex Brandon
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 16 мая. В плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нужно находить путь к победе вне зависимости от обстоятельств. Такое мнение высказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Комментарий игрока приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

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В ночь на воскресенье "Вашингтон" на своем льду обыграл "Бостон" в овертайме со счетом 3:2 в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Овечкин отметился результативной передачей.

"Сейчас такое время года, что вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от травм и других обстоятельств надо находить путь к победе, - сказал Овечкин. - Сейчас все понимают, что надо сделать шаг вперед. Энди (Крэйг Андерсон, голкипер "Вашингтона", - прим. ТАСС) сегодня вступил в игру, сделал важные сейвы и дал нам шанс на победу. Что ж, сегодня все удачно закончилось, так что идем дальше".

"Вашингтон" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра состоится 18 мая (начало - 02:30 мск).

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