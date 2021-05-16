Овечкин прокомментировал победу "Вашингтона" в первом матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 16 мая. В плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нужно находить путь к победе вне зависимости от обстоятельств. Такое мнение высказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Комментарий игрока приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В ночь на воскресенье "Вашингтон" на своем льду обыграл "Бостон" в овертайме со счетом 3:2 в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Овечкин отметился результативной передачей.

"Сейчас такое время года, что вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от травм и других обстоятельств надо находить путь к победе, - сказал Овечкин. - Сейчас все понимают, что надо сделать шаг вперед. Энди (Крэйг Андерсон, голкипер "Вашингтона", - прим. ТАСС) сегодня вступил в игру, сделал важные сейвы и дал нам шанс на победу. Что ж, сегодня все удачно закончилось, так что идем дальше".

"Вашингтон" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра состоится 18 мая (начало - 02:30 мск).