Сестры Аверины заявлены на майский этап Кубка мира по художественной гимнастике в Италии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины заявлены для участия в этапе Кубка мира в итальянском Пезаро. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Этап Кубка мира в Пезаро пройдет с 28 по 30 мая. В нем примут участие гимнастки, выступающие в личном первенстве, и команды с групповыми упражнениями.

"На этап Кубка мира в Пезаро заявлены Арина и Дина Аверины", - сказала Винер-Усманова.

Как ранее сообщал ТАСС, сестры Аверины вместе с Лалой Крамаренко включены в заявку сборной России на чемпионат Европы в болгарской Варне, который пройдет с 9 по 13 июня.

Чемпионат мира 2017 года, который проходил в Пезаро, стал для Арины и Дины Авериных первым взрослым мировым первенством в карьере. Сестры выиграли тогда все золотые медали турнира. Дина Аверина первенствовала в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем и булавами, Арине Авериной не нашлось равных в упражнениях с мячом и лентой.