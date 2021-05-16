Российские спортсменки завоевали две олимпийские лицензии в гребле на регате в Швейцарии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские спортсменки на финальной квалификационной регате завоевали лицензии на Игры в Токио в гребле в парных двойках и двойках распашных без рулевого. Соревнования проходят в Швейцарии.

Василиса Степанова и Елена Орябинская победили в соревновании парных двоек, показав результат 7 минут 18,5 секунды. Екатерина Курочкина и Екатерина Питримова с результатом 7.04,13 первенствовали в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

Позднее на соревнованиях в Швейцарии пройдут еще четыре финала с участием российских спортсменов.

Ранее российские спортсменки завоевали лицензии в женской одиночке (Анна Пракатень) и парной двойке легкого веса (Анастасия Лебедева и Мария Боталова).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.