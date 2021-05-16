Тренер штангиста Ловчева рассказал, что атлет намерен полностью восстановиться к ЧЕ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 2013 года Алексей Ловчев не намерен форсировать набор формы после травмы локтя, чтобы избежать рецидивов. Как рассказал ТАСС личный тренер спортсмена Максим Абдулмеджидов, перед его подопечным стоит задача полностью восстановиться к следующему чемпионату Европы, который пройдет весной 2022 года.

На чемпионате Москвы, который проходил в конце апреля, 31-летний Ловчев занял первое место с низким для себя результатом 400 кг. Полтора года назад на первом турнире по возвращении после четырехлетней дисквалификации (Кубке Москвы - 2019) спортсмен в сумме набрал 420 кг. Победа на апрельском региональном первенстве дала Ловчеву право выступить на чемпионате России в Ханты-Мансийске, который пройдет с 2 по 7 июня.

"Спортсмену нужно время, чтобы полностью восстановиться после травмы, поэтому на недавнем первенстве Москвы у него был такой результат, - отметил Абдулмеджидов. - Сейчас мы стараемся работать красиво на всех подходах и ни в коем случае не форсируем подготовку, держа в голове 2022 год. Алексей ставит перед собой задачу успешно выступить на чемпионате Европы в следующем году. В этом сезоне мы намерены дать его локтю возможность зажить".

Ловчев получил тяжелую травму локтя с отрывом связки в феврале 2020 года на кубке страны в Санкт-Петербурге. Спустя несколько дней ему была сделана операция, после которой он долго восстанавливался. На январском Кубке России - 2021 в Старом Осколе спортсмен почувствовал дискомфорт в травмированном ранее локте и досрочно прекратил выступление.

"Я сторонник того, чтобы человек плавно вернулся на прежний уровень после травмы. А если будем форсировать, то он опять поломается. Поэтому в этом году мы никаких больших результатов не планируем, даже к ноябрьскому чемпионату мира у нас нет планов набрать оптимальную форму. Реальная задача - претендовать на медали чемпионата Европы - 2022", - добавил тренер.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе А спортсмена, взятой на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба Б, вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.