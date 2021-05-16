Начало матча РПЛ между "Уфой" и "Арсеналом" предварительно перенесено на час

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Начало матча заключительного, 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и тульским "Арсеналом" из-за жары предварительно перенесено на час. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы "Арсенала" Алексей Честнов.

"Да, начало игры перенесено, потому что 37 градусов. Предварительно перенесено на час", - сказал Честнов.

По регламенту чемпионата, при температуре выше 35 градусов решение об участии в матче принимают сами команды. Все матчи 30-го тура должны были начаться в 14:00 мск.