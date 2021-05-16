"Спартак" стал вторым в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:2 и завершил чемпионат на втором месте. Встреча прошла в Грозном.

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У "Ахмата" отличился Владимир Ильин (20, 31-я минуты). У "Спартака" голы забили Квинси Промес (54) и Виктор Мозес (83).

Красно-белые набрали 57 очков и в следующем сезоне начнут выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Чемпион России "Зенит" выступит в групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы. Во встрече последнего тура команда из Санкт-Петербурга в гостях переиграла "Тамбов" (5:1).

Московский "Локомотив" в заключительном матче чемпионата на своем поле переиграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 и занял третье место, набрав 56 очков. Железнодорожники также являются обладателями Бетсити - Кубка России и в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги Европы.