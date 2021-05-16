Футболисты ЦСКА впервые с сезона-2001/02 не сыграют в еврокубках

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях проиграл столичному "Динамо" со счетом 2:3 в заключительном, 30-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак" стал вторым в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

ЦСКА по итогам чемпионата набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице и не вышел в еврокубки на следующий сезон.

Красно-синие в предыдущий раз не сумели выйти в еврокубки по итогам чемпионата России 2000 года, тогда столичный клуб стал восьмым в турнирной таблице.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, восемь раз клуб завоевывал серебряные медали, три раза - бронзовые. Семь раз столичный клуб побеждал в Кубке России. В 2005 году красно-синие победили в Кубке УЕФА, став первым российским клубом, которому удалось одержать победу в еврокубке.