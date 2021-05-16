Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу

В заключительном, 30-м туре Дзюба забил четыре гола в ворота "Тамбова" (5:1) и обогнал своего партнера по команде Сердара Азмуна, который отличился 19 раз. Иранский нападающий "Зенита" встречу пропустил. В прошлом сезоне Дзюба поделил первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров с Азмуном.

"Спартак" стал вторым в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. В активе 32-летнего форварда "Зенита" 137 голов, он обогнал бывшего игрока команды Александра Кержакова, который отличился 133 раза.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, в составе команды из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России и один раз обладателем кубка и суперкубка страны. В сезоне-2016 нападающий выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды. Ранее он играл за "Спартак", "Томь" и "Ростов". В составе команды из Ростова-на-Дону он стал обладателем Кубка России сезона-2015/16.

В истории чемпионатов России чаще всех лучшим бомбардиром сезона становился Олег Веретенников из волгоградского "Ротора" - три раза. По два раза самыми результативными игроками чемпионата становились Дмитрий Кириченко (ЦСКА, "Москва"), Роман Павлюченко, Веллитон (оба - "Спартак"), Сейду Думбия (ЦСКА), Федор Смолов ("Краснодар") и Дмитрий Лоськов ("Локомотив"). Наибольшее количество голов в истории РПЛ в сезоне из 30 туров на счету Веллитона - 21.