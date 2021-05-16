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Футбол в России

Гусев: руководство ЦСКА допустило ряд ошибок в сезоне, включая смену тренера

Армейский клуб занял шестое место по итогам чемпионата России и впервые с сезона-2001/02 не сыграет в еврокубках

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Невыход в еврокубки футбольного клуба ЦСКА связан в том числе с рядом ошибок руководства команды в течение сезона, включая смену тренера. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Ролан Гусев.

ЦСКА уступил в последнем туре Тинькофф - Российской премьер-лиги "Динамо" (2:3) и впервые с сезона-2001/02 не сыграет в еврокубках.

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"Отвечать за это нужно всем, наверное, кого-то одного винить сложно. Я думаю, что глубоко и детально нужно разбираться во всем, - сказал Гусев. - Я-то для себя понимаю, что в чем причина и почему так происходит, потому что хорошо знаю команду, но не хотел бы выносить это в прессу. На сегодняшний день мы, наверное, имеем то, что имеем".

"Очень много, мне кажется, неправильных ходов в течение сезона было сделано, в том числе смена тренера, как я считаю", - добавил Гусев.

По словам эксперта, армейцам нужно усиливать семь позиций. "Только за вратарскую позицию я уверен на 100 процентов", - подчеркнул он.

22 марта Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА. Его сменил хорватский специалист Ивица Олич.

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