"Ротор" намерен подать протест на решение по переносу матча в Уфе

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Спортивный регламент не был соблюден Российской премьер-лигой (РПЛ) в ситуации с переносом из-за жары матча 30-го тура Тинькофф-РПЛ между "Уфой" и "Арсеналом", поэтому "Ротор" не исключает возможности подать протест. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский.

Матч заключительного тура "Уфа" - "Арсенал" был перенесен из-за жары на два часа позже, в то время как игра "Рубина" и "Ротора", который борется с "Уфой" за сохранение места в элите, началась по плану в 14:00 мск и завершилась со счетом 1:1.

"Сейчас будем разговаривать с юристами, если возможно подать какой-то протест, то мы его подадим, потому что это беспредел и такое надо прекращать", - сказал Рекечинский.

"Это просто скандал, такие матчи должны начинаться в одно время, так как "Уфа" с "Арсеналом" сейчас играют просто товарищеский матч. На них не довлеет результат, так как они уже знают наш результат, а весь смысл последнего тура как раз в том, чтобы не было таких прецедентов. Надо было переносить и наш матч, где решалось, кто останется в РПЛ. Это беспрецедентный случай, лига ссылается на регламент - поставили градусник, и он показал больше 30 градусов, но спортивный принцип не был соблюден", - добавил он.

После первого тайма "Уфа" ведет в матче с "Арсеналом" со счетом 2:1.