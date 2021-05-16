Тренер "Рубина" Слуцкий считает, что играть в 14:00 в жаркую погоду нелогично

В воскресенье "Рубин" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 в матче заключительного тура РПЛ против волгоградского "Ротора". Все матчи начинались в 14:00 по московскому времени. Встреча между "Уфой" и тульским "Арсеналом" была перенесена на два часа позже из-за жаркой погоды.

"Я согласен, что странно. В декабре мы играем в Саранске при -17 в семь вечера, а в +36 мы играем в два часа дня, не совсем логично. Но вопрос точно не в моей компетенции", - сказал Слуцкий.

"Рубин" по итогам чемпионата занял четвертое место в турнирной таблице и сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги конференций. "За счет чего произошел такой скачок? Мы все работаем, весь клуб работает. Все стараются сделать нашу команду лучше, каждый работающий внутри клуба вносит свою лепту в то, чтобы результаты росли. Мы очень хорошо работали в этом году", - добавил Слуцкий.