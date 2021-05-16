Федотов: футболисты "Сочи" еще не осознали, что вышли в еврокубок

ТАСС, 16 мая. Игроки футбольного клуба "Сочи" отдали много сил в матче 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" и еще не осознали, что вышли в Лигу конференций. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Владимир Федотов.

"Сочи" в заключительном туре премьер-лиги на выезде сыграл вничью с "Химками" со счетом 0:0 и сохранил пятое место, дающее право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Команда впервые в истории выступит в еврокубках.

"Хочу поблагодарить руководство за то, что в течение этого сезона было с нами, поддерживало нас и, естественно, тренерский штаб и команду, - сказал Федотов. - У нас не было ни одной провальной игры, где-то повезло нам, где-то повезло сопернику, но в итоге мы справедливо пришли на пятое место. То, что достигнуто такой молодой командой во втором сезоне (в РПЛ), дорогого стоит - мы практическим этим же составом бились за сохранение прописки в РПЛ".

"Поздравляю и наших преданных болельщиков, которые приходят на стадион и заставляют нас без остатка отдаваться своему любимому делу". - добавил специалист.

Федотов сообщил, что игроки клуба еще полностью не осознали, что вышли в Лигу конференций. "Эмоции придут, ребята отдали много сил. В раздевалку зашел президент (клуба), сказал теплые слова, но показалось, что ребята пока еще толком не осознали, что мы в еврокубках. Это придет, сейчас они выдохнут, к ним вернутся эмоции, и мы это отметим", - добавил он.

"Сборники сейчас уезжают готовиться к важным турнирам, остальные - в отпуск, - сказал Федотов. - Где-то 16 июня планируем собраться в Сочи и заняться подготовкой к новому сезону. Работы предстоит много, нужно комплектоваться, ведь новый турнир - новая ответственность. К нему нужно быть хорошо готовыми, нужна длинная скамейка, так как ожидается довольно плотный график матчей и потребуется качественная ротация".