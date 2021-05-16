Волгоградский "Ротор" покинул Российскую премьер-лигу

Начало встречи было перенесено на два часа (16:00 мск) из-за жары. Мячи в составе "Уфы" забил Олег Иванов (7-я минута), автоголом отметился защитник "Арсенала" Максим Беляев (43). У проигравших отличился Эванс Кангва (33). С 54-й минуты встречи "Арсенал" играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Гиа Григалава.

УФА, 16 мая. /ТАСС/. "Уфа" на своем поле обыграла тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата страны на следующий сезон. Занявший предпоследнее, 15-е место волгоградский "Ротор" покинет элитный дивизион.

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"Уфа" набрала 25 очков и заняла 13-ю строчку, "Арсенал" с 23 баллами завершил чемпионат на 14-й позиции. "Ротор", сыгравший в последнем туре вничью с "Рубином" (1:1), набрал 22 очка и занял 15-е место.

"Ротор" бессменно выступал в элитном дивизионе чемпионата России с 1992 по 2004 год. По итогам предыдущего сезона команда из Волгограда заняла первое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышла в премьер-лигу. "Ротор" дважды становился серебряным призером чемпионатов России (1993, 1997) и однажды завоевывал бронзовые медали (1996).

Кто сыграет в РПЛ в следующем сезоне

Покинул элитный дивизион и занявший последнее место "Тамбов" (13 очков). Как сообщил ранее ТАСС спортивный директор клуба Павел Худяков, клуб не будет выступать в профессиональных лигах в следующем сезоне из-за финансовых проблем. "Тамбов" и "Ротор" в следующем сезоне премьер-лиги заменят самарские "Крылья Советов", занявшие первое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), и "Нижний Новгород".

"Нижний Новгород" занял третье место в первенстве ФНЛ и должен был сыграть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Но так как ставший вторым "Оренбург" не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон, согласно регламенту, нижегородский клуб выступит в премьер-лиге без стыковых матчей.

Четвертое место в ФНЛ, дающее право сыграть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ, заняла владикавказская "Алания", но клуб также не получил лицензию для выступления в премьер-лиге. Таким образом, клубы, ставшие 13-м и 14-м в РПЛ, избежали стыковых матчей и остались в премьер-лиге.