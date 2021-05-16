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НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов приступил к тренировкам на льду

Российский нападающий остается в ковид-протоколе и не сможет помочь команде еще несколько дней
Евгений Кузнецов AP Photo/Nick Wass
Описание
Евгений Кузнецов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 16 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов приступил к тренировкам на льду. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта.

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Кузнецов был включен в ковид-протокол 5 мая. Впервые он был в списке отстраненных с 20 января по 7 февраля, позднее россиянин подтвердил, что перенес коронавирус. В текущем сезоне Кузнецов провел 41 матч и набрал 29 очков (9 голов + 20 передач).

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Сообщается, что Кузнецов все еще остается в ковид-протоколе, но имеет право находиться на льду. Российский форвард не сможет помочь команде еще несколько дней.

"Вашингтон" в ночь на 18 мая во втором матче серии первого раунда плей-офф примет "Бостон". Встреча начнется в 02:30 мск. Первая игра серии до четырех побед завершилась победой столичной команды со счетом 3:2 в овертайме.

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