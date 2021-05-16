Драчев назвал лишение Белоруссии этапа Кубка мира по биатлону "дружеским порывом любви"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Белоруссию права принять этап Кубка мира в марте следующего года удивлением не стало, но оно указывает на лицемерность руководителей организации. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, который часть своей спортивной карьеры выступал за Белоруссию.

Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 был перенесен из центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" (Минск) в финский Контиолахти в связи с неспокойной политической ситуацией в Белоруссии.

"Для нас это тревожные и печальные сигналы, но мы к ним уже привыкли, этого следовало ожидать, достаточно вспомнить решение отнять у Белоруссии чемпионат мира по хоккею, - сказал Драчев. - К сожалению, это общеполитическая тенденция, наверное, нас там уже воспринимают как людей второго сорта".

"Вся команда IBU, которая пришла, неоднократно заявляла о том, что очень дружелюбна к нам, и сейчас мы видим эти "порывы любви и дружбы", - подчеркнул он. Драчев отметил, что лозунг "спорт вне политики" не имеет ничего общего с реальностью.

По мнению IBU, текущая политическая ситуация в Белоруссии не позволяет национальным федерациям и командам строить планы на сезон, старт которому будет дан в конце ноября.