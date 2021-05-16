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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Клюева и Королева выиграли бронзу чемпионата Европы в прыжках в воду

Первыми стали немки Лена Хентшель и Тина Пунцель, вторыми - итальянки Елена Бертокки и Кьяра Пеллакани
Ульяна Клюева и Виталия Королева AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Ульяна Клюева и Виталия Королева
© AP Photo/Efrem Lukatsky

ТАСС, 16 мая. Россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королева завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Россиянки по сумме пяти прыжков набрали 291,00 балла. Золотые медали завоевали немки Лена Хентшель и Тина Пунцель (307,29), вторыми стали итальянки Елена Бертокки и Кьяра Пеллакани (307,20).

19-летняя Королева является двукратной чемпионкой Европы 2019 года. На нынешнем турнире ранее она выиграла бронзу в миксте. Клюевой 18 лет, она является чемпионкой Европы 2019 года.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта, завоевав 10 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. На второй позиции идет команда Италии (5-5-7), на третьей - команда Украины (5-4-2).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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