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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Российские прыгуны в воду выиграли медальный зачет на чемпионате Европы

Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали
Виктор Минибаев, Екатерина Беляева, Кристина Ильиных и Евгений Кузнецов EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Виктор Минибаев, Екатерина Беляева, Кристина Ильиных и Евгений Кузнецов
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТАСС, 16 мая. Сборная России по прыжкам в воду выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Прыгуны в воду разыгрывали 13 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Сборная России заняла первое место в командных соревнованиях (Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев), Анна Конаныхина и Александр Бондарь победили в прыжках с 10-метровой вышки, Кузнецов стал сильнейшим в прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Екатерина Тимошинина выиграли соревнования в синхронных прыжках с вышки.

Серебряные медали завоевали: Тимошинина (вышка), Никита Шлейхер (трехметровый трамплин), Шлейхер и Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Бондарь и Минибаев (синхронные прыжки с вышки). Бронза в активе Ульяны Клюевой и Виталии Королевой (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Королевой и Ильи Молчанова (синхронные прыжки с трехметрового трамплина, микст), Беляевой и Минибаева (синхронные прыжки с вышки, микст).

Второе место в медальном зачете соревнований прыгунов в воду заняла команда Германии (4 золота, 1 серебро, 3 бронзы), третьими стали итальянцы (2-3-2).

Сборная России занимает первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта, завоевав 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. На второй позиции идет команда Италии (5-5-7), на третьей - команда Украины (5-4-2). Соревнования завершатся 23 мая.

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