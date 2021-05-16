Российские прыгуны в воду выиграли медальный зачет на чемпионате Европы

ТАСС, 16 мая. Сборная России по прыжкам в воду выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Прыгуны в воду разыгрывали 13 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Сборная России заняла первое место в командных соревнованиях (Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев), Анна Конаныхина и Александр Бондарь победили в прыжках с 10-метровой вышки, Кузнецов стал сильнейшим в прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Екатерина Тимошинина выиграли соревнования в синхронных прыжках с вышки.

Серебряные медали завоевали: Тимошинина (вышка), Никита Шлейхер (трехметровый трамплин), Шлейхер и Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Бондарь и Минибаев (синхронные прыжки с вышки). Бронза в активе Ульяны Клюевой и Виталии Королевой (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Королевой и Ильи Молчанова (синхронные прыжки с трехметрового трамплина, микст), Беляевой и Минибаева (синхронные прыжки с вышки, микст).

Второе место в медальном зачете соревнований прыгунов в воду заняла команда Германии (4 золота, 1 серебро, 3 бронзы), третьими стали итальянцы (2-3-2).

Сборная России занимает первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта, завоевав 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. На второй позиции идет команда Италии (5-5-7), на третьей - команда Украины (5-4-2). Соревнования завершатся 23 мая.