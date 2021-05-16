Возвращение "Спартака" в Лигу чемпионов и вылет "Ротора". Завершился чемпионат России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" по итогам завершившегося сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в Лигу чемпионов, сумев добыть ничью за семь минут до конца матча последнего тура с "Ахматом" в Грозном. Вместе с "Тамбовом" из премьер-лиги вылетел "Ротор", который выразил недовольство тем, что его матч с "Рубином" не перенесли, как это случилось с игрой с участием его прямого конкурента в борьбе за выживание "Уфы".

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Чемпионом за два тура до окончания сезона стал "Зенит", форвард которого Артем Дзюба в последней игре с "Тамбовом" (5:1) забил четыре гола. Благодаря первому голу, забитому на 11-й минуте, он стал лучшим бомбардиром в истории премьер-лиги, со 134 голами обойдя бывшего нападающего "Зенита" Александра Кержакова (133). Матч с "Тамбовом" также позволил Дзюбе стать лучшим бомбардиром сезона, с 20 мячами он опередил одноклубника Сердара Азмуна (19). "Зенит" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, а в третьем квалификационном раунде турнира выступит "Спартак", занявший второе место. Последний раз москвичи участвовали в главном еврокубке в сезоне-2018/19, завершив выступление в третьем квалификационном раунде. В заключительном туре красно-белые смогли вырвать ничью в последней 10-минутке игры против "Ахмата" (2:2). Новый сезон москвичи начнут уже с новым главным тренером, так как еще зимой немец Доменико Тедеско сообщил о решении покинуть "Спартак" по окончании сезона. Перед возобновлением чемпионата после зимнего перерыва одним из главных претендентов на второе место в Лиге чемпионов, помимо "Спартака", виделся другой московский клуб - ЦСКА, уступавший "Зениту" четыре очка. Однако в марте у армейцев произошла смена тренера - вместо Виктора Гончаренко, возглавившего "Краснодар", пост занял выступавший за армейцев при Валерии Газзаеве Ивица Олич. ЦСКА проиграл в матче последнего тура "Динамо" (2:3), стал шестым и впервые с сезона-2001/02 не сыграет в еврокубках.

Одной из главных сенсаций после зимней паузы можно назвать московский "Локомотив" - железнодорожники шли на восьмом месте, но полноценная подготовка к сезону под руководством Марко Николича принесла свои плоды. "Локомотив" выдал восьмиматчевую победную серию в чемпионате, долго шел на втором месте, но все испортили разгромное поражение от "Зенита" (1:6) и ничья с московским "Динамо" (0:0). Перед заключительным, 30-м туром красно-зеленым нужно было выигрывать у "Урала" дома и надеяться на поражение "Спартака" в Грозном. После ничьей красно-белых с "Ахматом" и победы в Черкизово (1:0) железнодорожники сыграют в групповом этапе Лиги Европы благодаря очередному триумфу в Бетсити - Кубке России. Игра с "Уралом" может вполне стать последней для "Локомотива" на "РЖД-Арены" с учетом появившейся информации в СМИ о глобальной реконструкции стадиона и чуть ли не его сносе. Другими темами для обсуждения вокруг "Локомотива" сейчас являются возможный уход в ЦСКА перспективного полузащитника Максима Мухина, уже успевшего сыграть в сборной России. Член совета директоров москвичей Валерий Филатов сообщил ТАСС, что не стоит делать поспешных выводов и переговоры с футболистом и его представителями продолжаются. "Идут переговоры, но очень много слухов, на данный момент он игрок "Локомотива", дальше будет видно", - сказал он. Прорыв "Сочи" и "Рубина" Еще одной важной темой для "Локомотива" является возможное продление контракта с Николичем, чье соглашение истечет летом следующего года, но имеет пункт, позволяющий досрочно его разорвать. "Марко хочет остаться в "Локомотиве". Но сегодня он улетает домой без нового контракта, хотя ожидал, что договор будет заключен до отъезда", - сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам. "Рубин" под руководством Леонида Слуцкого представит Россию в новом еврокубковом турнире - Лиге конференций. Казанцы на протяжении всего сезона шли рядом с еврокубковой зоной и после зимней паузы минимизировали потерю очков. Главными лидерами казанцев можно считать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию (4 гола и 8 голевых передач) и серба Джордже Деспотовича (14 голов и 4 голевые передачи). Также в "Рубине" раскрылись защитник Илья Самошников и полузащитник Денис Макаров, впервые в карьере получившие вызов в состав сборной России. Стоит отметить, что одним из факторов попадания "Рубина" в еврокубки является уверенная игра вратаря Юрия Дюпина, сыгравшего девять раз "на ноль" в 26 матчах чемпионата.

"Сочи" провел всего второй сезон в РПЛ, но успешное выступление (пятое место) позволило клубу впервые в своей истории представить Россию в еврокубках - Лиге конференций. Одним из главных факторов успеха является игра команды на домашнем стадионе. За 15 домашних встреч "Сочи" потерпел всего одно поражение, уступив "Зениту". Главным лидером команды в атакующей линии был 36-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, забивший по итогам сезона 12 голов и отдавший семь голевых передач. Также одним из главных лидеров команды из Сочи был нападающий Антон Заболотный, проведший один из своих лучших сезонов и забивший девять голов. Форвард попал в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы, но пока неизвестно, в какой команде он начнет следующий сезон. Портал "Чемпионат" сообщал, что футболист уже подписал контракт с московским ЦСКА. Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отметил роль болельщиков в попадании команды в еврокубки. "В первую очередь хотел бы поблагодарить футболистов и тренерский штаб, которые шли к такому результату на протяжении всего сезона. Это была наша цель, и мы ее успешно выполнили. Хотелось бы отдельно отметить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона", - сказал он. Провал "Краснодара" и "Ростова" "Краснодар" повторил худший результат за время выступления в РПЛ - десятое место. В первой части сезона команду захлестнула эпидемия травм, к тому же краснодарцы играли на два фронта, представляя Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На протяжении долгого времени руководство клуба поддерживало главного тренера Мурада Мусаева, но после очередного разгромного поражения в чемпионате, со счетом 0:5 от "Ахмата" в 24-м туре, оно все же приняло отставку специалиста. В следующем сезоне перед Гончаренко будет стоять непростая задача в построении новой команды без уходящих летом лидеров. Официально известно, что "Краснодар" летом покинут три футболиста - полузащитник Руслан Камболов, а также нападающие Ари и Маркус Берг. Шведский форвард принял участие в 30 матчах за краснодарский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять голевых передач. После семилетнего выступления в еврокубках "Краснодару" придется что-то менять, чтобы не повторить результат прошедшего сезона. "Ростов" уходил на зимнюю паузу на пятом месте и с серьезными амбициями на попадание в еврокубки. Однако подопечные Валерия Карпина сумели одержать всего три победы в 11 матчах весенней части чемпионата и финишировали лишь на девятом месте. Все три победы желто-синие одержали над командами, которые расположились в конце турнирной таблицы, - "Тамбовом" (16-е место), "Ротором" (15-е) и тульским "Арсеналом" (14-е). Своевременная смена тренера в "Уфе" Зимняя пауза для "Уфы" ознаменовалась для клуба возвращением Шамиля Газизова на пост генерального директора. Функционер полгода возглавлял "Спартак" на аналогичной должности, но вернулся в родной клуб перед возобновлением чемпионата. Уфимцы под руководством Рашида Рахимова после 19 туров занимали 15-е место с 13 очками.

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После очередного поражения Рахимов подал в отставку, а команду возглавил Алексей Стукалов, ранее руководивший клубом Олимп - Футбольной национальной лиги "Велес". Перед новым главным тренером стояла непростая задача сохранить место в элитном дивизионе за шесть туров до окончания чемпионата, и Стукалов прекрасно с ней справился: команда одержала три победы, два раза сыграла ничью и проиграла единственную встречу "Сочи", боровшемуся за место в еврокубках. В итоге "Уфа" заняла 13-е место с 25 очками и продолжит играть в РПЛ в сезоне-2021/22. "Ротор" до заключительного тура сражался за место в РПЛ. Для волгоградцев все решалось в последнем туре, в котором они не смогли набрать три очка в матче против "Рубина" (1:1), пропустив мяч на третьей добавленной минуте с пенальти, и начнут следующий сезон в ФНЛ. В 30 турах волгоградцы забили всего 15 голов, пропустив при этом 52. Главные претенденты на понижение в классе "Уфа" и "Арсенал" начали свой матч с двухчасовым опозданием из-за жары и уже знали результат матча волгоградцев. Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский отметил, что клуб думает о том, чтобы подать протест в связи с тем, что была нарушена спортивная составляющая заключительного тура.

"Сейчас будем разговаривать с юристами, если возможно подать какой-то протест, то мы его подадим, потому что это беспредел и такое надо прекращать. Это просто скандал, такие матчи должны начинаться в одно время, так как "Уфа" с "Арсеналом" сейчас играют просто товарищеский матч. На них не довлеет результат, так как они уже знают наш результат, а весь смысл последнего тура как раз в том, чтобы не было таких прецедентов. Надо было переносить и наш матч, где решалось, кто останется в РПЛ", - подчеркнул он. В премьер-лиге на это сообщили, что решение о переносе матча в Уфе было принято ради здоровья участников и зрителей. "Решение о переносе матча "Уфа" - "Арсенал" было принято непосредственно перед игрой - ради здоровья участников и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло", - рассказали в пресс-службе.

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Самоликвидация "Тамбова" Покинул элитный дивизион и занявший последнее место "Тамбов". Как сообщил ранее ТАСС спортивный директор клуба Павел Худяков, клуб не будет выступать в профессиональных лигах в следующем сезоне из-за финансовых проблем. "Тамбов" и "Ротор" в следующем сезоне премьер-лиги заменят самарские "Крылья Советов", занявшие первое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), и "Нижний Новгород". "Нижний Новгород" занял третье место в первенстве ФНЛ и должен был сыграть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Но так как ставший вторым "Оренбург" не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон, то согласно регламенту нижегородский клуб выступит в премьер-лиге без стыковых матчей. Четвертое место в ФНЛ, дающее право сыграть в стыковых матчах, заняла владикавказская "Алания", но клуб также не получил лицензию для выступления в премьер-лиге. Таким образом, клубы, ставшие 13-м и 14-м в РПЛ, избежали стыковых матчей и остались в премьер-лиге.