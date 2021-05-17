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Мировой футбол

"Барселона" впервые выиграла женскую Лигу чемпионов по футболу

В финале испанский клуб победил "Челси" со счетом 4:0
Футболистки "Барселоны" EPA-EFE/BJORN LARSSON
Описание
Футболистки "Барселоны"
© EPA-EFE/BJORN LARSSON

ТАСС, 17 мая. Футболистки испанской "Барселоны" обыграли английский "Челси" со счетом 4:0 в финальном матче женской Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Гамла Уллеви" в шведском Гётеборге.

Голы в матче забили Алексия Путельяс (14-я минута), Айтана Бонманти (21) и Каролин Хансен (36), автогол на счету игрока "Челси" Мелани Лойпольц.

Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года. "Барселона" впервые стала победителем турнира, "Челси" ни разу не завоевывал трофей и впервые играл в финальном матче. Рекорд по количеству побед принадлежит французскому "Лиону" (7). В 2009 году в финале играл российский клуб "Звезда" из Перми, тогда российская команда по сумме двух матчей уступила немецкому "Дуйсбургу" (0:6, 1:1).

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