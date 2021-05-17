"Миннесота" победила "Вегас" и повела в серии первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 17 мая. "Миннесота" в овертайме обыграла "Вегас" со счетом 1:0 в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Лас-Вегасе.

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Единственную шайбу на 64-й минуте забросил шведский форвард Юэль Эрикссон Эк. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов провел на площадке 18 минут 16 секунд (второе время среди нападающих команды), нанеся три броска.

Голкипер "Миннесоты" Кэм Тэлбот отразил 42 броска по воротам.

"Миннесота" повела в серии до четырех побед. Второй матч состоится 19 мая (начало - 05:00 мск) на домашней площадке "Вегаса". По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.