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ЧМ-2022 по футболу

КНДР отказалась от участия в квалификации чемпионата мира по футболу

В качестве причины называются опасения по поводу коронавирусной инфекции

СЕУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Азиатская футбольная конфедерация подтвердила отказ КНДР от участия в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, которые должны пройти в июне в Южной Корее. Об этом сообщает в понедельник телерадиокомпания KBS.

По ее данным, о своем отказе от участия в отборе на чемпионат Футбольная ассоциация КНДР уведомила Азиатскую футбольную конфедерацию в конце апреля, назвав в качестве причины опасения по поводу коронавирусной инфекции. Ранее по той же причине Пхеньян отказался от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Сложившуюся ситуацию рассмотрит оргкомитет Международной федерации футбола (ФИФА), который внесет изменения в турнирную таблицу группы Н. В нее входят КНДР, Республика Корея, Туркмения, Ливан и Шри-Ланка.

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КНДРЧМ-2022 по футболу
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