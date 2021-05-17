"Лейкерс" сыграют с "Голден Стэйт" в раунде плей-ин НБА

ТАСС, 17 мая. Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился в ночь на понедельник. Победителем Западной конференции стала "Юта" (52 победы, 20 поражений), Восточную конференцию выиграла "Филадельфия" (49-23).

Из-за пандемии команды провели по 72 игры вместо привычных 82. Напрямую в плей-офф вышли по шесть команд из каждой конференции. Еще по четыре проведут раунд плей-ин, чтобы распределить по две путевки в первый раунд.

Матчи плей-ин пройдут с 18 по 21 мая. Седьмая команда сыграет с восьмой, победитель займет итоговое седьмое место. Девятая команда встретится с десятой, проигравший завершит участие в турнире. Затем за последнюю путевку сыграют проигравший в матче между седьмой и восьмой командами и победитель игры между девятой и десятой. После этого 22 мая стартует первый раунд плей-офф, где команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырех побед.

На Востоке в плей-ин сыграют "Бостон" (7-е место), "Вашингтон" (8), "Индиана" (9) и "Шарлотт" (10). Восьмая команда встретится в серии первого раунда плей-офф с "Филадельфией" (1), седьмая - с "Бруклином" (2). Также пройдут серии "Милуоки" (3) - "Майами" (6) и "Нью-Йорк" (4) - "Атланта" (5).

На Западе в плей-ин сыграют действующий чемпион "Лос-Анджелес Лейкерс" (7), "Голден Стэйт" (8), "Мемфис" (9) и "Сан-Антонио" (10). Восьмая команда встретится в первом раунде плей-офф с "Ютой" (1), седьмая - с "Финиксом" (2). Также пройдут серии "Денвер" (3) - "Портленд" (6) и "Лос-Анджелес Клипперс" (4) - "Даллас" (5). Плей-офф завершится не позднее 22 июля.