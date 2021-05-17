В Южной Корее заявили, что сожалеют об отказе КНДР от участия в чемпионате мира по футболу

СЕУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Республика Корея разочарована окончательным решением КНДР отказаться от участия в азиатском отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года. Соответствующее заявление распространило в понедельник южнокорейское министерство объединения.

Сеул "придерживается позиции, что чемпионат мира и другие международные игры являются возможностью для развития межкорейских обменов в области спорта", отметило ведомство. В заявлении указано также, что Сеул "будет искать другие возможности для достижения прогресса в межкорейском сотрудничестве".

Азиатская футбольная конфедерация ранее подтвердила отказ КНДР от участия в отборочных матчах, которые должны пройти в июне в Южной Корее. В качестве причины указаны опасения по поводу коронавирусной инфекции. Ранее по той же причине Пхеньян отказался от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Сложившуюся ситуацию рассмотрит оргкомитет Международной федерации футбола (ФИФА), который внесет изменения в турнирную таблицу группы Н. В нее входят КНДР, Республика Корея, Туркмения, Ливан и Шри-Ланка.