Лыжники Большунов и Непряева начали централизованную подготовку к олимпийскому сезону

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Группа лыжников сборной России тренера Юрия Бородавко, в которую входит чемпион мира Александр Большунов, начала централизованную подготовку к олимпийскому сезону на сборе в Крыму. Об этом Бородавко сообщил ТАСС.

В группе Бородавко к сезону также будут готовиться Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

"Спицов и Грухвина должны присоединиться сегодня вечером, все остальные спортсмены уже на месте, - сказал Бородавко. - Сейчас у нас проходит первая тренировка - на велосипеде. Погода в Крыму комфортная, с утра было 18 градусов".

По словам тренера, на первом сборе, который носит втягивающий характер, упор будет сделан на велотренировки и кроссы.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.