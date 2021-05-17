В сборной России по прыжкам в воду рассказали о судейском скандале на чемпионате Европы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Судейский скандал произошел во время соревнований прыгунов в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Об этом ТАСС рассказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.
Победу в соревнованиях, которые в воскресенье завершали программу прыжков в воду на чемпионате Европы, одержал российский спортсмен Александр Бондарь. Третьим стал его соотечественник Виктор Минибаев. Между ними расположился британец Томас Дейли. Трехкратный чемпион мира завоевал серебро, несмотря на грубые ошибки в трех из шести прыжков.
"Этот запрыг огорчил, - сказала Моисеева. - С одной стороны, у нас победа и бронза, но я считаю, что у нас отобрали серебро. Судьи необъективно лишили человека заслуженной награды, и не его одного".
"Так поступать нельзя, это просто некрасиво. Я была очень рассержена. Конечно, радостно, что победили, но все же горчинка осталась", - добавила тренер, которая на правах члена технического комитета Европейской лиги плавания (LEN) обратила внимание на необъективное судейство.
Моисеева заметила, что опротестовать решение судей в прыжках в воду нельзя. "Нужно просто быть на голову выше, чтобы даже с таким судейством не было к чему придраться. У Минибаева было к чему придраться, хотя его серебро должно было быть заслуженным", - сказала она.
Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы, где в прыжках в воду разыгрывалось 13 комплектов наград. Спортсмены страны завоевали пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. "Я очень довольна нашей командой. Это было тяжелое испытание: сюда мы приехали после Кубка мира, где часть команды должна была завоевывать олимпийские лицензии. В итоге удалось показать хороший результат. Очень важно, что удалось сохранить форму и не дрогнуть, я очень рада, что у нас такие спортсмены", - заключила Моисеева.