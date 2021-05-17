{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по водным видам спорта

В сборной России по прыжкам в воду рассказали о судейском скандале на чемпионате Европы

Трехкратный чемпион мира британец Томас Дейли завоевал серебро, несмотря на грубые ошибки в трех из шести прыжков
Томас Дейли EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Томас Дейли
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Судейский скандал произошел во время соревнований прыгунов в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Об этом ТАСС рассказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

Победу в соревнованиях, которые в воскресенье завершали программу прыжков в воду на чемпионате Европы, одержал российский спортсмен Александр Бондарь. Третьим стал его соотечественник Виктор Минибаев. Между ними расположился британец Томас Дейли. Трехкратный чемпион мира завоевал серебро, несмотря на грубые ошибки в трех из шести прыжков.

"Этот запрыг огорчил, - сказала Моисеева. - С одной стороны, у нас победа и бронза, но я считаю, что у нас отобрали серебро. Судьи необъективно лишили человека заслуженной награды, и не его одного".

На эту тему
Прыгун в воду Бондарь выиграл золото чемпионата Европы
Прыгун в воду Бондарь выиграл золото чемпионата Европы

"Так поступать нельзя, это просто некрасиво. Я была очень рассержена. Конечно, радостно, что победили, но все же горчинка осталась", - добавила тренер, которая на правах члена технического комитета Европейской лиги плавания (LEN) обратила внимание на необъективное судейство.

Моисеева заметила, что опротестовать решение судей в прыжках в воду нельзя. "Нужно просто быть на голову выше, чтобы даже с таким судейством не было к чему придраться. У Минибаева было к чему придраться, хотя его серебро должно было быть заслуженным", - сказала она.

Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы, где в прыжках в воду разыгрывалось 13 комплектов наград. Спортсмены страны завоевали пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. "Я очень довольна нашей командой. Это было тяжелое испытание: сюда мы приехали после Кубка мира, где часть команды должна была завоевывать олимпийские лицензии. В итоге удалось показать хороший результат. Очень важно, что удалось сохранить форму и не дрогнуть, я очень рада, что у нас такие спортсмены", - заключила Моисеева.

Теги
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Сборные по футболу
Олич может войти в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу на чемпионате Европы
Нынешний наставник ЦСКА был ассистентом главного тренера сборной Хорватии с 2017 по 2021 год
Читать полностью