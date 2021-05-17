В сборной России по прыжкам в воду рассказали о судейском скандале на чемпионате Европы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Судейский скандал произошел во время соревнований прыгунов в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Об этом ТАСС рассказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

Победу в соревнованиях, которые в воскресенье завершали программу прыжков в воду на чемпионате Европы, одержал российский спортсмен Александр Бондарь. Третьим стал его соотечественник Виктор Минибаев. Между ними расположился британец Томас Дейли. Трехкратный чемпион мира завоевал серебро, несмотря на грубые ошибки в трех из шести прыжков.

"Этот запрыг огорчил, - сказала Моисеева. - С одной стороны, у нас победа и бронза, но я считаю, что у нас отобрали серебро. Судьи необъективно лишили человека заслуженной награды, и не его одного".