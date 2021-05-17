Тедеско уверен, что "Спартак" в нынешнем составе станет чемпионом России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выразил уверенность, что команда после его ухода сумеет стать чемпионом России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" по итогам сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги занял второе место.

"Я думаю, что эта команда переживет очень много хороших моментов, - сказал Тедеско. - Когда мы пришли два года назад, она была моложе. То, что мы прошли, стало во благо команде, она стала старше. Команда сможет выиграть титулы и занять первое место, у нее есть все для этого".

В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона.