Вратарь "Динамо" Лещук рассматривает вариант ухода из футбольного клуба

ТАСС, 17 мая. Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук допустил возможность ухода из футбольного клуба. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

В завершившемся сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний вратарь принял участие в трех играх.

"Говорил руководству, что хочу играть, что надоело уже сидеть, посмотрим, что будет летом, - сказал Лещук. - Считаю, что провел хорошую игру с "Локомотивом". В целом игру с ЦСКА оцениваю тоже положительно, хоть там и был второй гол, в котором мои действия были не совсем правильные. Надеюсь, что тренерский штаб как-то по-другому посмотрит на меня. Мне хочется играть, так как, сидя вторым номером, просто трачу свое время".

"Динамо" по итогам сезона заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30 турах.