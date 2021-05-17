Тедеско: выход "Спартака" в Лигу Европы тоже был бы хорошим достижением

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Выход "Спартака" в Лигу Европы по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) тоже был бы хорошим результатом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

"Спартак" по итогам чемпионата России занял второе место и сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Перед игрой с "Ахматом" (2:2) мы знали, что будем играть в Европе, - сказал Тедеско. - Когда я подписал контракт с клубом, третье место еще давало пропуск в Лигу чемпионов. К сожалению, рейтинг России в УЕФА понизился, и в прошлом сезоне я боялся, что мы можем вылететь. Если бы мы закончили на третьем месте, то это все равно было бы хорошим достижением, потому что мы были бы выше "Краснодара", "Сочи", ЦСКА и "Ростова".

В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона.