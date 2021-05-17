Штангиста Ананяна дисквалифицировали на четыре года за допинг

ТАСС, 17 мая. Российский тяжелоатлет Эдуард Ананян дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Дисквалификация Ананяна отсчитывается с 19 мая 2020 года.

Ананян является бронзовым призером юношеского первенства мира по тяжелой атлетике в весе до 62 кг.

Штангистка Екатерина Козловская за нарушение п. 2.6 общероссийских антидопинговых правил ("Обладание запрещенными субстанциями") дисквалифицирована на три года. Отстранение Козловской отсчитывается с 7 апреля 2021 года.