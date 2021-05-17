Федерация компьютерного спорта России планирует создать киберспортивные секции в школах

"Киберспорт очень активно развивается, в нем огромная аудитория, в нем уже практически не осталось места мифам о киберспортсменах - они все занимаются физической подготовкой, у них у всех есть фитнес-инструкторы, они все параллельно занимаются каким-то классическим спортом, - сказал Смит. - С этой точки зрения есть понимание, что такое техника безопасности, как уберечь свое зрение, осанку, избежать тоннельного синдрома - это все те вещи, которые киберспортсмены узнают в первую очередь, и это то, что помогает в принципе. Мы в первую очередь учим детей этой безопасности. Обучение происходит посредством вебинаров, мастер-классов, но, главное, мы планируем этой осенью организовать секции по киберспорту, а в дальнейшем планируем поднять вопрос о факультативных уроках по киберспорту в школах.

"Естественно, здесь будут два условия: первое - согласие родителей, второе - отсутствие у ребенка задолженностей по физкультуре, чтобы он вовремя сдавал нормативы. Это обсуждалось с министерством просвещения, и этот вопрос также поднимался на законодательном уровне. Дети в любом случае играют, в большинстве школ существует проблема, что они играют даже на уроках, и нам нужно направить это в правильное русло, нам необходимо, чтобы дети перестали играть и начали заниматься спортом", - добавил Смит.

22 и 23 мая в Челябинске пройдет финал чемпионата России по компьютерному спорту.