ОКР наградил специальным призом чемпионку мира по шашкам Тансыккужину

Тансыккужина 3 мая стала семикратной чемпионкой мира. За неделю до этого, во время четвертого раунда противостояния с Садовской, произошла скандальная ситуация: флаг России и табличка с именем Тансыккужиной и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка в итоге проиграла ту партию. Инцидент вызвал общественный резонанс и приобрел политический окрас.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский комитет фейр-плей и руководство Олимпийского комитета России (ОКР) наградили специальным призом "За проявленное благородство" семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину и ее соперницу по матчу за мировую корону польку Наталью Садовскую. Церемония вручения награды прошла в понедельник в Москве.

"Матч получился очень необычным и в спортивном плане, он, возможно, войдет в историю спорта. Организаторы своим импульсивным поведением хотели помочь своей спортсменке, но вышло все наоборот. Мне удалось проявить спортивные качества, преодолеть трудности и с помощью своего опыта и профессионализма выиграть", - сказала Тансыккужина, отметив, что награду посвящает тренерам по шашкам.

Садовская после инцидента в знак солидарности с Тансыккужиной также убрала со стола флаг своей страны.

По ходу всего матча, который стартовал 23 апреля, Тансыккужина была вынуждена догонять Садовскую, однако в заключительный день сравнялась с ней по очкам, а после - победила на тай-брейке, который растянулся на шесть партий (до первой победы).