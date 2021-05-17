Косторная и Медведев вошли в число лучших атлетов России 2020 года по версии журналистов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев вошли в число лучших спортсменов России 2020 года по версии Федерации спортивных журналистов России. Церемония вручения традиционной премии "Серебряная лань" состоялась в понедельник в Москве.

Журналисты определили десять лауреатов. В список также вошли Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велоспорт), Наталья Воронина (конькобежный спорт), Екатерина Катникова (санный спорт), Константин Курохтин (керлинг, паралимпийский спорт) и Роман Репилов (санный спорт).

Тренером года был признан Александр Кузнецов (велоспорт).

Лучшей командой прошлого года была признан сборная России по шахматам. Также сборная была отмечена дипломами Российского комитета fair play за организацию и проведение благотворительного турнира "Сборная - России". Все вырученные благодаря проведению турнира средства были направлены в региональные больницы, которые боролись с пандемией коронавируса.