Поздняков: вариант фрагмента концерта Чайковского определится к чемпионату мира по хоккею

Ранее Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. Народный артист России Денис Мацуев согласился помочь ОКР адаптировать фрагмент из Первого концерта для его использования на протокольных мероприятиях олимпийской команды России. Он же будет использоваться сборными России на чемпионатах мира, поскольку двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) также распространяются и на эту категорию турниров.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Окончательный вариант музыкального фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который будет использоваться российскими спортсменами на Олимпийских играх, будет утвержден к чемпионату мира по хоккею. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Денис [Мацуев] представил несколько вариантов, - сказал Поздняков. - Сейчас мы пытаемся осмыслить и определиться с окончательным вариантом".

"Мы уже в финальной стадии этой работы, как только наш небольшой творческий коллектив определится, мы представим версию на суд общественности. Очень надеемся, что к чемпионату мира по хоккею мы успеем", - добавил он.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до середины декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на 4-20 февраля 2022 года.