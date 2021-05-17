Нойштедтер считает, что у молодых футболистов сборной России хороший потенциал

ТАСС, 17 мая. У молодых футболистов сборной России, попавших в расширенный состав команды на чемпионат Европы, хороший потенциал. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал защитник московского "Динамо" Роман Нойштедтер.

Нойштедтер выступает за сборную России с 2016 года. 33-летний защитник был вызван на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, которые прошли в марте, но не попал в расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы 2021 года. Всего за сборную России он провел 13 игр.

"Это футбол, надо работать, жизнь на этом не заканчивается, - сказал Нойштедтер. - Значит, надо дальше над собой работать, показывать себя, чтобы играть в клубе и, может быть, новый контракт получить".

"Правильно сейчас молодых с собой брать. У [главного тренера сборной Станислава] Черчесова есть костяк, пусть молодых берет и учит, чтобы они были на таком событии, как Евро. Я рад за молодых, у них очень хороший потенциал. Пусть они учатся, набираются опыта, чтобы, может быть, сыграть на следующем чемпионате мира", - добавил футболист.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).