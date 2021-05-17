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Олимпиада в Токио

Велогонщики Власов, Сиваков и Закарин обеспечили себе право выступить на Олимпиаде

Cостав мужской сборной России по велогонкам на шоссе на Олимпиаду практически определен
Александр Власов EPA-EFE/LUCA ZENNARO
Описание
Александр Власов
© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по велогонкам на шоссе практически определился с составом мужской команды на Олимпиаду в Токио. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Иракли Абрамян.

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Мужская команда России завоевала три олимпийские лицензии в групповую гонку, один россиянин сможет выступить в гонке на время.

"После чемпионата России будет определяться окончательный состав на Игры в Токио. Хотя мы уже видим три основные кандидатуры: Александр Власов, Павел Сиваков и Ильнур Закарин. Пока только они являются кандидатами на участие. Поэтому, по большому счету, чемпионат России пройдет как этап подготовки", - сказал Абрамян.

"У женщин у нас одна лицензия, это групповая гонка. Мы сейчас внимательно следим за международными стартами, на путевку претендуют три человека: Мария Новолодская, Анастасия Чурсина, Айгуль Гареева. Мы смотрим, как они проходят все этапы, после чемпионата России точно определимся с кандидатурой", - отметилл тренер.

Чемпионат России по велогонкам на шоссе пройдет в Пензе с 16 по 21 июня, Олимпийские игры в Токио - с 23 июля по 8 августа.

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