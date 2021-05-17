{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Путин поручил проработать создание центра богатырской лиги в Севастополе

Доклад о результатах исполнения поручения должен быть представлен до 1 марта 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи и правительству Севастополя совместно проработать создание в Крыму центра всемирной богатырской лиги, а также развития в регионах страны движения "Сильнейшая нация мира". Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Росмолодежи совместно с правительством Севастополя оказать необходимую поддержку развитию в субъектах Российской Федерации патриотического и спортивно-массового богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги", - говорится в тексте поручения.

Доклад о результатах исполнения поручения руководитель Росмолодежи Александр Бугаев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев должны представить до 1 марта 2022 года.

В марте 2021 года представители всемирной богатырской лиги "Сильнейшая нация мира" передали Путину фирменную футболку проекта и попросили оказать поддержку в его развитии и создании центра всемирной богатырской лиги в Севастополе. Президент ответил, что поддержит проект, а футболка займет достойное место в спортзале, где он занимается.

Теги
Путин, Владимир Владимирович
ЧМ по хоккею в Риге
В сборной Великобритании по хоккею за четыре дня до старта чемпионата мира сменился тренер
Руководить командой на мировом первенстве будут тренеры Адам Киф и Кори Нилсон
Читать полностью