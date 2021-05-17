Путин поручил проработать создание центра богатырской лиги в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи и правительству Севастополя совместно проработать создание в Крыму центра всемирной богатырской лиги, а также развития в регионах страны движения "Сильнейшая нация мира". Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Росмолодежи совместно с правительством Севастополя оказать необходимую поддержку развитию в субъектах Российской Федерации патриотического и спортивно-массового богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги", - говорится в тексте поручения.

Доклад о результатах исполнения поручения руководитель Росмолодежи Александр Бугаев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев должны представить до 1 марта 2022 года.

В марте 2021 года представители всемирной богатырской лиги "Сильнейшая нация мира" передали Путину фирменную футболку проекта и попросили оказать поддержку в его развитии и создании центра всемирной богатырской лиги в Севастополе. Президент ответил, что поддержит проект, а футболка займет достойное место в спортзале, где он занимается.