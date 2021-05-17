В сборной Италии по хоккею выявлено 15 заразившихся коронавирусом перед чемпионатом мира

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пятнадцать представителей сборной Италии, в том числе главный тренер команды Грег Айрленд заразились коронавирусом в преддверии чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщил член совета Международной федерации хоккея Франц Райндль, комментарий которого приводит агентство DPA.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

"В сборной Италии уже обнаружено 15 случаев заражения коронавирусом", - сказал Райндль. Отмечается, что Айрленд и несколько ведущих игроков не прибыли в Латвию на чемпионат мира. Также были отменены три товарищеских матча итальянцев против сборных Швейцарии и Австрии в рамках подготовки к турниру.

На групповом этапе сборная Италии сыграет с командами Германии, Норвегии, Латвии, Финляндии, Казахстана, Канады и США.