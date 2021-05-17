Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление тренера "Ростова" Карпина

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит удаление главного тренера "Ростова" Валерия Карпина в матче заключительного тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" на заседании 18 мая. Как сообщил ТАСС глава КДК РФС Артур Григорьянц, Карпин приглашен на заседание.

В воскресенье "Ростов" дома проиграл "Краснодару" со счетом 1:3 в матче 30-го тура РПЛ. Карпин был удален на второй добавленной к основному времени матча минуте. Помимо этого, на заседании рассмотрят удаление защитника тульского "Арсенала" Гии Григалавы в матче с "Уфой" (1:2).

"Если говорить о повестке КДК в целом, то мы рассмотрим нарушения санитарного регламента клубами премьер-лиги, скандирования болельщиков, использование пиротехники, - сказал Григорьянц. - Отдельно я хотел бы выделить следующее: мы рассмотрим два удаления - главного тренера "Ростова" Карпина и футболиста "Арсенала" Григалавы, которые приглашены на заседание".