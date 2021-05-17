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Биатлон

Касперович нацелен привести болгарских биатлонистов к медали на Олимпиаде в Пекине

Российский тренер возглавил сборную Болгарии год назад
Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович Андрей Аносов/СБР/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович
© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Перед сборной Болгарии по биатлону на Олимпийских играх 2022 года в Пекине стоит задача завоевать медаль. Об этом ТАСС заявил российский тренер Александр Касперович, который возглавляет национальную команду.

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Касперович, который в прошлом работал с российской сборной, возглавил команду Болгарии год назад.

"У нас одна задача - завоевание медали на Олимпийских играх, - сказал Касперович. - Это реально, у нас есть спортсмены, которым это по силам: призер чемпионата мира Владимир Илиев, молодая спортсменка Милена Тодорова".

"Мы реально оцениваем ситуацию, нацелены на самое успешное выступление на Олимпиаде. Надеемся на наших спортсменов", - отметил он.

Игры в Пекине пройдут в феврале. Последний раз болгарская сборная по биатлону завоевывала олимпийскую медаль на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити - в гонке преследования третье место заняла Ирина Никульчина.

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