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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Пловец Колесников прокомментировал свой новый мировой рекорд

Россиянин в полуфинальном заплыве преодолел дистанцию за 23,93 секунды

ТАСС, 17 мая. Российский пловец Климент Колесников в глубине души надеялся, что на чемпионате Европы в Будапеште у него получится установить новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Об этом он заявил журналистам в понедельник после заплыва.

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Российский пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
Российский пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

20-летний Колесников преодолел дистанцию за 23,93 секунды и вышел в финал. Он обновил собственный мировой рекорд (24,00), который был установлен на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.

"Это невероятное чувство, - сказал Колесников. - Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, но не концентрировался на этой задаче, главным было занять первое место в заплыве. Где-то в глубине души я был готов к этому результату, но во время самого заплыва отбросил мысли об этом".

Дистанция 50 метров на спине не входит в программу Олимпиады. Финальный заплыв чемпионата Европы в Будапеште в этой дисциплине состоится 18 мая.

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