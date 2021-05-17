Прыгун в высоту Иванюк превзошел лучший результат сезона в мире

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк на турнире в Смоленске превзошел лучший результат сезона в мире, преодолев с третьей попытки планку на высоте 2,37 метра.

"Чемпионат Смоленской области, в котором я сегодня принимал участие, был для меня как тренировка, - сказал Иванюк ТАСС. - Я допускаю, что этот результат (2,37) не будет официально засчитан как лучший в мире. Но если мой сегодняшний прыжок как-то активно афишировать, то он, не исключаю, будет официально считаться лучшим результатом сезона в мире. А о моей реальной готовности к олимпийскому сезону можно будет говорить после старта в Дохе", - заметил Иванюк.

В Дохе 28 мая пройдет этап Бриллиантовой лиги. В столице Катара полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35), когда выиграл бронзу чемпионата мира.

"Почему получился такой высокий прыжок? Просто у меня появилась мотивация прыгать выше после того, как получил допуск на международные старты. Очень хочется встретиться с Мутазом Баршимом (чемпионом мира 2019 года - прим. ТАСС) и навязать ему нешуточную борьбу", - продолжил собеседник ТАСС.

Американец Джувон Харрисон 14 мая на турнире в Техасе прыгнул на 2,36 метра.