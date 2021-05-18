В России предложили масштабировать проект бесплатных фитнес-парков

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество (НФС) предложило Министерству спорта масштабировать проект фитнес-парков на открытом воздухе на всю территорию России. Об этом ТАСС сообщила президент организации Елена Силина.

"Обратились в Министерство спорта РФ с инициативой о создании по всей территории России бесплатных открытых народных фитнес-парков, пилотный проект которого НФС запускает в Саратове, достигнута договоренность о запуске следующего проекта в Ленинградской области", - сказала она, уточнив, что обращение направлено министру спорта Олегу Матыцину.

Силина отметила, что "данная инициатива станет дополнительным действенным инструментом в достижении целевого показателя, зафиксированного в указе президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", - увеличении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%". По ее словам, строительство и оснащение таких фитнес-парков осуществляется за счет средств частных инвесторов при административной поддержке руководства региона. Стоимость одного проекта - от 2 до 5,5 млн рублей.

"Народный фитнес-парк будет способствовать повышению интереса населения к самостоятельным занятиям физической культурой и предоставит равные условия для занятий всем категориям и группам населения: от комплекса турников и функционального спортивного оборудования для маломобильных групп населения до линейки силовых тренажеров с изменяемой нагрузкой. На фитнес-площадке используются тренажеры отечественного производства, рассчитанные на долгосрочное интенсивное использование и обладающие сертификатом безопасности ТЮФ (TUV), наиболее востребованной и вызывающей доверие маркировкой услуг, которая пользуется уважением во всем мире", - рассказала Силина.

Народный фитнес-парк предусматривает одновременное занятие до 45 человек на безопасном расстоянии друг от друга. Планируемый недельный охват площадки составляет до 2,5 тыс. человек.

Как уточнила президент Национального фитнес-сообщества, инициативу высоко оценили крупнейшие сети фитнес-клубов России. "Коллеги убеждены, что создание бесплатных фитнес-парков в городах России - очень важный и перспективный социальный проект. Многие россияне, которые получат возможность заниматься в народных фитнес-парках, со временем примут решение двигаться дальше и придут заниматься в физкультурно-оздоровительные объекты", - добавила она.