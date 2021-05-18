"Сент-Луис" уступил "Колорадо" в матче плей-офф НХЛ. Барбашев отдал голевую передачу

В составе "Колорадо" отличились Кейл Макар (16-я минута), Натан Маккиннон (41, 60, в пустые ворота), Габриэль Ландескуг (49). У "Сент-Луиса" с передачи российского нападающего Ивана Барбашева шайбу забросил Джордан Кайру (37).

ТАСС, 18 мая. "Колорадо" обыграл "Сент-Луис" на своем льду со счетом 4:1 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одноклубник Барбашева форвард Владимир Тарасенко провел на льду 16 минут 21 секунду, нанес один бросок в створ и закончил матч с показателем полезности "-2". Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин сыграл 13 минут 41 секунду и шесть раз бросил по воротам.

"Колорадо" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторую игру команды проведут 20 мая (начало - 05:30 мск). "Колорадо" занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, "Сент-Луис" расположился на четвертой строчке. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.