Гимнаст Далалоян присоединился к сборной России и 18 мая выйдет на первую тренировку

Далалоян получил надрыв ахиллова сухожилия 16 апреля на контрольной тренировке перед отъездом на чемпионат Европы. На следующий день спортсмен был прооперирован.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян, получивший в середине апреля травму ноги, приехал на сбор национальной команды на базу "Озеро Круглое" и во второй половине вторника должен выйти на первую тренировку. Об этом ТАСС сообщила тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Артур приехал на сбор на "Озеро Круглое", сейчас он находится на карантине, который закончится сегодня, - сказала Родионенко. - Во второй половине дня спортсмен выйдет на тренировку. Восстановление после травмы идет нормально. Сейчас для него самое главное не торопиться и сберечь себя для главного старта".

Сборная России по спортивной гимнастике находится на "Озере Круглом" с 10 мая. Команда готовится к чемпионату страны, который пройдет в Новосибирске с 8 по 12 июня. По итогам турнира будет назван окончательный состав команды на Олимпиаду в Токио.

Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.